Mandag kveld samlet flere tusen seg utenfor nasjonalforsamlingen, samtidig som det fra flere hold meldes at offentlig ansatte blir tvunget til å delta.

– Vi oppfordrer patrioter fra hele landet til å samles og si nei til revolusjoner finansiert av skitne penger, angrep mot kirken, LHBT-propaganda, propaganda for narkotika, vanæring av offentlige institusjoner, radikalisme og polarisering, sier det regjerende partiet i Georgia i en uttalelse.

Siden midten av april har det vært store protester i Georgia mot et lovforslag som pålegger medier og organisasjoner å registrere seg som «utenlandsk agent» dersom mer enn 20 prosent av finansieringen kommer fra utlandet. EU har advart Georgia om at loven kan få følger for landets søknad om EU-medlemskap.