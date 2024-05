Under koronapandemien og i årene etter sank forekomsten av bakteriesykdommen kikhoste i Europa. Nå peker smittetallene på nytt oppover.

Hittil i år er det registrert over 32.000 tilfeller av kikhoste i Europa, mens det i hele 2016 til sammenligning ble registrert drøyt 41.000 tilfeller.

Her hjemme fikk Folkehelseinstituttet meldt 534 tilfeller til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i april, 206 flere enn i mars. Dette er det høyeste antall meldte smittede på en måned siden 2012.

31 er blitt innlagt på sykehus med kikhoste, men ingen dødsfall er meldt hittil i 2024. I Norge har 17 barn under 1 år har fått påvist kikhoste i 2024. De siste ukene har forekomsten av sykdommen vært høyest i Trøndelag, Akershus, Oslo og Innlandet.

Mest om sommeren

FHI understreker at det kan være vanskelig å sammenligne tallene med dem fra før pandemien, fordi det kan være at flere blir testet for kikhoste nå.

ECDC fremholder det samme, samtidig som lavere vaksinasjonsdekning for kikhostevaksine i flere land og svært lite kikhostesmitte under pandemien kan være med på å forklare økningen i smittetall nå.

Kikhoste spres vanligvis mest i sommermånedene, og for barn under seks måneder utgjør sykdommen ifølge ECDC «høy» helserisiko.

For eldre barn og voksne over 65 år blir risikoen ved kikhostesmitte betegnet som «middels høy».

– Det er en alvorlig sykdom, særlig for nyfødte. Vi har sikker og effektiv vaksine som kan forhindre den, sier EUs helsekommissær Stella Kyriakides.

Voldsomme hosteanfall

Kikhoste kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene i stor grad er identiske med vanlig forkjølelse ved at det gir rennende nese, svak feber og mild hoste.

Etter en eller to uker forverres imidlertid symptomene kraftig og kan gi voldsomme og ukontrollerte hosteanfall som pågår i flere måneder.

I Norge er vaksine mot kikhoste inkluderte i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet og anbefales fra tre måneders alder. Voksne anbefales også oppfriskningsdose hvert tiende år for å beskytte seg mot sykdommen og for å hindre videre smitte.