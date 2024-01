Den sivile rettssaken som starter tirsdag, er et nytt kapittel i saken der Trump i mai i fjor ble funnet ansvarlig for seksuelt overgrep og ærekrenkelse av skribenten E. Jean Carroll.

Retten tilkjente henne da til sammen fem millioner dollar i oppreising og erstatning fra Trump.

Nå skal retten ta for seg hvor mye Trump skal betale i oppreising og erstatning for bemerkninger han kom med om Carroll i 2019, da han var president. En dommer har allerede slått fast at Trump har erstatningsansvar i saken. Carroll krever 10 millioner dollar fra Trump.

Trump har forsøkt å få saken avvist og har også anket dommen fra mai i fjor. Han hevder han aldri har møtt Carroll.

Medregnet rettssaken som starter tirsdag er Trump involvert i seks sivile og strafferettslige rettssaker, inkludert to som omhandler hans forsøk på å gjøre om valgnederlaget i 2020.