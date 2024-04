Breaking the Silence ble dannet av en gruppe israelske soldater som ønsket å fortelle om hvilke overgrep de hadde vært med på og vitne til i de okkuperte palestinske områdene.

Siden 2004 har hundrevis av soldater delt sine vitnesbyrd, og bildet de har tegnet av den israelske okkupasjonsmakten er ikke pent.

Nettverket ledes i dag av Avner Gvaryahu, som er sterkt kritisk til Israels krigføring på Gazastripen.

– Under krigen i 2014 ventet vi vanligvis med å rykke inn i palestinske kvartaler til vi hadde «banket på», som det het. Militæret advarte palestinerne før boligblokken deres ble bombet, forteller Gvaryahu i et intervju med den danske avisa Politiken.

Nå er det helt fravær av slike regler, mener han og viser til at hele kvartaler blir stemplet som ødeleggelsesområder.

«Killing zone»

– Det betyr i realiteten «killing zone» der alle som ferdes, kan drepes uten ytterligere begrunnelse, sier han.

Over 34.000 mennesker er drept i israelske angrep på Gazastripen siden oktober, og ifølge palestinske helsemyndigheter er rundt 70 prosent av ofrene barn og kvinner. Gvaryahu kaller det skremmende.

– Vi er langt utenfor proporsjonalitetsprinsippet, sier han.

Påfallende

At antallet menn som er drept i angrepene, tilsvarer antallet angivelige Hamas-medlemmer Israel hevder å ha drept, kaller han påfallende.

– Som om det ikke fins palestinske menn som ikke tilhører Hamas, sier han.

Gvaryahu frykter at israelske soldater i for liten grad stiller spørsmål ved krigen de nå deltar i.

– Min umiddelbare følelse er at soldatene har stilt færre spørsmål under denne krigen. Hva det innebærer i form av krenkelser, forbrytelser og generelle overgrep, er det for tidlig å si, sier han.