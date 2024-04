Det er konklusjonen amerikansk etterretning har trukket, en konklusjon som både CIA og andre stiller seg bak, opplyser flere kilder til avisen.

47 år gamle Navalnyj døde i en fangeleir i den arktiske delen av Russland i februar.

Russiske myndigheter hevder at han døde av naturlige årsaker, mens kona og regimekritikeren støttespillere anklager russiske myndigheter for å stå bak dødsfallet.

Ledelsen i Kreml nekter for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre, og president Vladimir Putin sa i forrige måned at han kort tid før Navalnyj døde sa ja til å utveksle ham russiske Vadim Krasikov som soner en livstidsdom for drap i Tyskland.

Selv om amerikansk etterretning ikke tror at Putin beordret Navalnyjs drept, understreker The Wall Street Journals kilder at det ikke dermed fritar den russiske presidenten for å ha det overordnede ansvaret for dødsfallet.

En av Navalnyjs nære medarbeidere, Leonid Volkov, kaller konklusjonen til amerikansk etterretning tåpelig og naiv.