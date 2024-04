– Dette er knyttet til en video som spres raskt på nettet, der det spås et angrep mot disse helseinstitusjonene, sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden.

I videoen antydes det at det er militært personell på sykehuset, en påstand myndighetene i Kyiv avviser som «fullstendig løgnaktige og en provokasjon fra fiendens side». De anklager Russland for å spre falske unnskyldninger for å rettferdiggjøre et mulig angrep på helseinstitusjoner.

Ett av sykehusene som blir evakuert er et barnesykehus nord i byen.

Samtidig sier myndighetene i Ukraina at russerne har trappet opp angrepene mot jernbanen i landet for å hindre militære forsyninger og forflytninger i forkant av en russisk offensiv.

– Dette er vanlige skritt å ta før en offensiv, sier en kilde i det ukrainske sikkerhetsapparatet til nyhetsbyrået AFP.

Russland har for tiden et overtak på slagmarken i form av flere soldater og flere våpen. Ukraina frykter at russerne vil utnytte dette i dagene fram mot 9. mai – seiersjubileet etter andre verdenskrig – og før Ukraina har fått nye våpenleveranser fra USA.