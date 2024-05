Ifølge redningsmannskapene er det funnet 100 omkomne, og 128 andre er savnet i de flomrammede områdene.

Nærmere 400 landsbyer og byer er satt delvis under vann i det som betegnet som den verste naturkatastrofen som noensinne har rammet Brasils sørligste delstat.

160.000 mennesker har flyktet fra vannmassene, og mange lever under åpen himmel etter å ha mistet hjemmene sine.

– Vi har vært uten mat i tre dager, og vi fikk bare akkurat nå et teppe. Jeg er med mennesker jeg ikke kjenner engang, og jeg vet ikke hvor familien min er, fortalte en ung mann til Reuters tirsdag.

Rio Grande do Sul ble rammet av voldsomme regnbyger i forrige uke, noe som fikk elver til å gå over sine bredder. Veier og bruer ble ødelagt og store jordbruksområder og titusenvis av boliger er satt under vann.

Klimaeksperter knytter det voldsomme regnet til værfenomenet El Niño, som gir tørke i noen deler av verden og økt regn i andre.

President Luiz Inácio Lula da Silva har lovet føderal hjelp til delstaten.