– Jeg utelukker det ikke, svarte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun i en valgdebatt nylig fikk spørsmål om EU kan innføre et forbud mot Tiktok lik det USA truer med.

Bare noen dager tidligere sendte Tiktok invitasjon til NTB og en rekke andre medier i Brussel til et informasjonsmøte om hvordan de vil håndtere flommen av falske nyheter og propaganda i forkant av EU-valget, som finner sted om en knapp måned.

– I forkant av EU-valget 2024 er TikToks fokus å beskytte integriteten på vår plattform, heter det i invitasjonen.

Prosjekt Kløver

Pressen slippes puljevis inn i lokalet Tiktok har leid i Brussel. Ikke for mange om gangen, ser ut til å være mottoet.

Møtet ledes av plattformens PR- og myndighetsdirektør i Europa, Caroline Greer, og direktør for datapolicy, Jade Nester.

Tiktoks viktigste grep i Europa er å bygge opp egne datasentre, to i Irland og ett i Norge, der all informasjonen om plattformens nær 150 millioner europeiske brukere skal lagres.

Prosjekt Kløver, kaller de det.

Tilgangen til disse dataene blir strengt begrenset og nøye kontrollert. Ansatte i Kina skal ikke ha tilgang, særlig ikke til sensitive data som IP-adresser, telefonnummer og epost.

Hær av faktasjekkere

Det hele skal overvåkes av en uavhengig tredjepart, nærmere bestemt konsulentselskapet NCC Group.

I tillegg har Tiktok hyret en hel hær av faktasjekkere og 6000 moderatorer, som står på vakt 24/7 for å sjekke at all informasjon som legges ut, er korrekt.

Selskapet samarbeider blant annet med kjente nyhetsbyråer som Reuters og AFP.

Innlegg som inneholder åpenbart falske nyheter, skadelig desinformasjon, trusler eller hint om terror, blir umiddelbart fjernet.

Innlegg med tvilsomt eller KI-generert innhold som ikke kan verifiseres, blir merket.

I gråsonen

Den siste tiden har EU blitt oversvømmet av falske nyheter om valget.

Hvor mange som er oppdaget på Tiktok og fjernet, og hvordan selskapet håndterer innlegg som befinner seg i gråsonen, kunne de to direktørene ikke umiddelbart svare på.

Derimot kunne de fortelle at Tiktok vil investere 12 milliarder euro i sikkerhetssystemene.

Selskapet må dessuten forholde seg til EUs nye lov om digitale tjenester DSA, som stiller strenge krav til selskapene.

For bare en drøy uke siden måtte Tiktok fjerne et belønningssystem i sin nye «Lite»-app etter at EU reagerte.

Frykt i USA

I april vedtok den amerikanske Kongressen at Tiktoks delvis kinesiskeide morselskap Bytedance må selge virksomheten i USA innen ni måneder. Hvis ikke, blir appen forbudt.

Grunnen er frykt for at informasjon om brukerne kan havne i hendene på kinesiske myndigheter.

I 2018 endret nemlig Kina sin sikkerhetslov og påla enhver organisasjon, selskap og person å samarbeide med myndighetene om etterretning.

Dette betyr at Bytedance er juridisk forpliktet til å dele informasjon, noe USA altså anser er en sikkerhetsrisiko.

Tirsdag ble det kjent at Bytedance saksøker USA i håp om å stanse loven.

Ingen grunn til frykt

I Europa det er ingen grunn til frykt, ifølge Greer og Nester.

At data som befinner seg i Europa, skal havne på kinesiske hender, er nærmest utenkelig, mener Tiktok-direktørene.

– Vi skjønner at vi blir vurdert strengere enn andre. Men vi jobber hardt med å overvinne bekymringene, sier Nester til NTB.

Uansett er det heller lang vei fram til et eventuelt forbud mot Tiktok Europa. For appetitten på et slikt forbud er liten.

Imot et forbud

– Jeg er imot, sier nederlandske Kim van Sparrentak, som representerer De grønne i EU-parlamentet, til Politico.

Hun har vært sentral i arbeidet med EUs nye lover på det digitale området.

– Hvorfor skulle vi forby Tiktok i Kroatia, Ungarn eller Polen hvis vi ikke vil, spør Kroatias president Zoran Milanovic.

Også blant EUs tungvektere blir Tiktok flittig brukt. Tysklands statsminister Olaf Scholz tok appen i bruk i april, mens Frankrikes president Emmanuel Macron allerede har 4,5 millioner følgere.