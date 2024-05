Antall sårede har nå passert 78.000. I alt er minst 78.018 såret i løpet av sju måneder med krig.

I tillegg er tusenvis av mennesker begravd i ruinene. Det palestinske sivilforsvaret anslår at cirka 10.000 mennesker er blitt liggende under sammenraste bygninger uten at noen har kunnet hente dem ut.