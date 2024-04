– Vi har ingen store problemer angående innholdet i dette forslaget, sa en høytstående Hamas-kilde søndag kveld.

– Atmosfæren er positiv med mindre det kommer nye israelske hindringer, sa kilden.

Mandag var en delegasjon fra Hamas ventet til Egypt, som sammen med Qatar og USA fungerer som tilretteleggere og meklere i forhandlingene mellom Israel og Hamas.

Ifølge Al-Qahera News, som har nære bånd til egyptisk etterretning, fortsetter samtalene om våpenhvile og fangeutveksling mandag i Kairo, men det var i morgentimene fortsatt uklart om Hamas-delegasjonen var ankommet den egyptiske hovedstaden.

Kilder med kjennskap til forhandlingene bekrefter at en delegasjon fra Qatar alt er på plass i byen, mens USAs utenriksminister Antony Blinken er ventet til Israel en av de nærmeste dagene.

Rafah-trussel

Israelske ledere har så langt fastholdt at angrepene mot Gazastripen fortsetter til Hamas er knust.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjentatte ganger truet med å sende bakkestyrker inn i Rafah lengst sør på Gazastripen. Han hevder at de gjenværende Hamas-styrkene skjuler seg der.

USA, FN og andre advarer sterkt mot dette og viser til at over 1,1 millioner internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt i Rafah. Frykten er derfor at en bakkeinvasjon vil resultere i svært mange drepte sivile.

Natt til mandag ble minst 22 mennesker drept i israelske luftangrep mot Rafah.

Israels utenriksminister Israel Katz antydet i helgen at bakkeinvasjonen av Rafah kan bli avblåst dersom man kommer fram til en avtale som innebærer løslatelse av gisler i Gaza.

Krever permanent våpenhvile

Hamas vil ha en permanent våpenhvile på Gazastripen og krever israelsk tilbaketrekning. De krever også slutt på Israels beleiring av enklaven.

I forrige uke åpnet forhandlingslederen Khalil al-Hayya for en fem år lang våpenhvile. Han sa at Hamas vil legge ned våpnene dersom det etableres en palestinsk stat innenfor grensene fra før 1967.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at dagens ytterliggående høyreregjering i Israel vil gå med på dette.

I det siste utkastet til våpenhvile tilbyr Israel ifølge nettavisen Axios å trekke sine styrker vekk fra to viktige gjennomfartsveier på Gazastripen og la de internt fordrevne i sør få returnere til nord.