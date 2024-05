Tilsynsmyndigheten Ofcom la onsdag fram et forslag med over 40 tiltak og krav til sosiale medier.

Målet er å hindre at barn utsettes for skadelig innhold knyttet til selvmord, selvskading og porno. Ett av tiltakene er bedre systemer for sjekk av brukernes alder.

– Våre foreslåtte regler legger ansvaret for å bedre barns trygghet tydelig hos tek-selskapene, sier Ofcom i en uttalelse.

– De blir nødt til å temme aggressive algoritmer som dytter skadelig innhold på barn.

Teknologiminister Michelle Donelan sier bedre alderssjekk og endring av algoritmer vil endre barns opplevelse av nettet på grunnleggende vis.

Et endelig forslag til regler skal legges fram senere i år og deretter vedtas i Parlamentet.