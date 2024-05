Etter en politiaksjon tirsdag kveld er 86 personer pågrepet etter å ha iscenesatt en propalestinsk okkupasjon av Sorbonne-universitetet.

Demonstrantene er pågrepet på bakgrunn av en rekke lovbrudd, ifølge påtalemyndigheten. Lovbruddene inkluderer blant annet forsettlig skade, inntrengning ved en utdanningsinstitusjon og vold mot en offentlig tjenesteperson.

Omtrent hundre studenter okkuperte et auditorium i to timer i solidaritet med palestinerne på Gazastripen. Studenter ved flere universiteter i Europa og USA har også demonstrert for samme sak i både ganger og andre universitetsrom for å få en slutt på samarbeidsavtaler med israelske institusjoner.

Frankrikes statsminister, Gabriel Attal, har tidligere sagt at det aldri vil være rett til å lage bråk ved franske universiteter med slike demonstrasjoner.