Synkende mat- og drivstofflagre kan tvinge hjelpearbeidet i Gaza til å stanse i løpet av kun noen dager ettersom de viktigste grenseovergangene til enklaven forblir stengt, sier FN fredag.

Hjelpearbeidere har denne uken slått alarm etter at både Rafah- og Kerem Shalom-grenseovergangene ble stengt. Grensene er livsviktige for at nødhjelp når fram til Gazas befolkning.

– Når humanitærhjelpen ikke kommer inn i Gaza gjennom grenseovergangene sør på Gazastripen, må man kunne forhindre at flere barn dør, skriver FNs barnefond (Unicef) i en uttalelse, med referanse til stengingen av grensen i Rafah.

Matbeholdningen i sørlige Gaza, inkludert i Rafah, ventes å tømmes innen kort tid.

FN opplyser også at de stengte grenseovergangene fører til ekstra belastning for sykehusene, som må stenge ned.