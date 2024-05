Mannen i 40-årene er kjent som «evnukkmakeren» og kommer ifølge det NRK har meldt tidligere fra Drammen.

Livstidsdommen har en minstetid på 22 år, skriver Sky News.

Han er del av en gruppe som utførte en rekke ekstreme ritualer, blant dem fysisk kastrering og å fryse lemmer. Det hele ble filmet og direkteoverført, og opptakene ble solgt.

Drammenseren har overfor en irsk nettavis hevdet å ha kastrert flere titalls andre menn, og at han oppbevarte kjønnsorganene deres nedfryst i alkohol.

Åtte andre menn står tiltalt i samme sak, og politiet mener nordmannen ledet gruppen.

Ifølge Sky News har han tjent 300.000 pund på et nettsted med over 22.000 brukere som betalte for å se unødvendige kirurgiske inngrep.

Gruppen nordmannen ledet skal ha vært populær i en subkultur der menn frivillig får amputert penis og testikler, kjent på engelsk som «nullos».