Fredag fant en forbipasserende en pigghå på rundt 40 til 50 centimeter på en sykkelsti i Thisted i Nordvestjylland. Den ble funnet i nærheten av Thisted Søbad, skriver TV Midtvest.

2. mai ble det også funnet en hai, også på en sykkelsti i Jylland, i byen Ringkøbing. Den var på hele 1,5 meter.

En mann har erkjent overfor politiet at det var han som plasserte den første haien på sykkelstien i Ringkøbing. Det måtte han betale bot for. Det opplyses imidlertid ikke hva som var mannens motiv for å legge haien der.

Pigghåen er en av de vanligste haiartene i dansk farvann, ifølge Kattegatcentret.