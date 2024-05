Hele bydeler er blitt jevnet med jorden og hundrevis av bygninger er smadret i de intense israelske luftangrepene mot Gaza etter Hamas-angrepet 7. oktober i fjor.

OCHA siterer det palestinske sivilforsvaret på at det er svært vanskelig å få hentet fram døde fra ruinene fordi det er mangel på bulldosere, gravemaskiner og folk. Anslaget over antall døde under bygningsrestene er også omtalt av TV 2.

– Det kan ta opptil tre år før de får hentet ut de døde med de primitive redskapene de har tilgjengelig, melder OCHA.

FN-organet advarer videre om at varme på sikt vil øke og framskynde forråtnelse av likene, noe som potensielt kan øke faren for at det sprer seg smittsomme sykdommer.

FNs utviklingsprogram UNDP anslår at det vil koste mellom 30 milliarder og 40 milliarder dollar å bygge opp igjen bygningene som er bombet sønder og sammen på Gazastripen. 72 prosent av alle boliger meldes fullstendig eller delvis ødelagt.

Til sammen er minst 34.596 mennesker blitt drept siden 7. oktober i fjor, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen. 77.816 meldes såret i samme periode.

De palestinske tallene er ikke verifisert fra uavhengig hold, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner. Døde som ligger begravet under bygningsrester, kommer i tillegg til dem som ifølge helsemyndighetene er bekreftet drept.