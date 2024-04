Det opplyser Frankrikes departement for grønn omstilling mandag.

Plast er i dag å finne nærmest overalt i naturen, både på fjelltopper og langt ute på havet, samt i menneskeblod og brystmelk.

– G7 erkjenner for første gang at nivået på plastforurensingen ikke er bærekraftig, og at økningen er urovekkende, skriver den franske delegasjonen i et notat i forbindelse med at G7s ministermøte i Torino i Nord-Italia.

I notatet står det også at G7-landene er villig til å redusere plastproduksjonen slik at man får slutt på plastforurensingen innen 2040.

G7 består av USA, Canada, Japan, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

Møtet i Torino varer til tirsdag, og det er ventet at ministrene vil komme med en felles uttalelse.

Det holdes i kjølvannet av et flere dager langt møte i Ottawa i Canada, der 175 land har forsøkt å forhandle fram en felles avtale om å redusere plastforurensing. Møtet i Ottawa er ventet å bli avsluttet mandag.