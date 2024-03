Helsedepartementet la fredag fram tall som viser at noe over en million mennesker er registrert innenfor disse kategoriene i løpet av årets to første måneder. Dette tallet er fem ganger høyere enn i samme periode i fjor.

Helsemyndighetene opplyste at 214 mennesker er bekreftet døde av sykdommen. I seks delstater og hovedstatsdistriktet er det innført krisetiltak.

En vanlig forklaring på oppblomstringen av denguefeber er kraftig og langvarig regn kombinert med høye temperaturer de siste månedene. Slike forhold er svært gunstige for myggsorten Aedes aegypti som overfører viruset.

Også i andre land på kontinentet har det vært registrert økning i antallet tilfeller av denguefeber, blant dem Peru og Argentina.