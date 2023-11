Svenske skolemyndigheter har trukket tilbake lisensen gitt til selskapet ALM Education for å drive Cordoba International School i Stockholm.

Ifølge myndighetene står de over 500 elevene ved skolen i fare for å bli radikalisert. Det baserer de på opplysninger fra sikkerhetspolitiet Säpo, som sier at barn på førskoler også står i fare for indoktrinering.

Jobbet tidligere for terrororganisasjon

Ifølge opplysningene til Säpo har flere ansatte og personer i ledelsen ved skolen vært i kontakt med voldelige islamister. En av disse skal tidligere ha jobbet for en islamistisk terrororganisasjon i utlandet. Säpo baserer dette delvis på etterretningsinformasjon.

Talsperson Fredrik Hultgren Friberg for Säpo sier de ikke ønsker å kommentere ytterligere hvilken eller hvilke islamistiske organisasjoner ansatte ved skolen har hatt kontakt med.

– Skolemyndighetene har opprettet sak og bedt om en uttalelse fra oss. Vi har konstatert at representanter fra skolen har vært i kontakt med voldelige ekstremister, og at barn og unge står i fare for radikalisering, sier Friberg til nyhetsbyrået TT.

Varsel og anmeldelse

Skolemyndighetene begynte å undersøke skolen etter at Stockholm kommune varslet om at den ikke noterte fravær blant elevene. Kommunen anmeldte også skolen til politiet fordi elever forlot landet mens skolen fortsatt mottok penger.

– Det fikk oss til å starte etterforskning, og gjennom Säpo har vi fått kontakt med «hovedmannen», sier enhetsleder Anna Bergqvist i skolemyndighetene til TT.

Skolen, som tilbyr både førskole, 1.-9.klassetrinn og SFO, har 516 elever og ble etablert i 2008.

Skolemyndighetene sier at det ikke er hensiktsmessig at driften ved skolen fortsetter mens man venter på at vedtaket om stenging blir rettskraftig. Men for at elevenes hjemkommuner skal få tid til å finne nye skoler til dem, gjelder vedtaket først fra 8. januar.