– Hvis vi må stå alene, så vil vi stå alene, sier Netanyahu i en uttalelse på X.

Kommentaren kommer etter at USAs president Joe Biden onsdag advarte om at han ville stanse noen våpenleveranser til Israel dersom landet går videre med det lenge varslede bakkeinvasjonen i Rafah, en by lengst sør på Gazastripen. Der har over 1,1 millioner internt fordrevne palestinere ifølge FN søkt tilflukt.

– Jeg har gjort det klart at om de går inn i Rafah – de har ikke gått inn i Rafah ennå – så sender jeg ikke våpnene som er brukt historisk til å håndtere Rafah, til å håndtere byene, sa Biden i intervjuet.

Den israelske hærens talsperson Daniel Hagari hevdet torsdag kveld at Israel har nok våpen til å kunne «fullføre oppdraget i Rafah».

– USA har hjulpet oss på en enestående måte siden krigen startet. Vi har våre egne interesser, og vi tar hensyn til USAs interesser, sa han i en TV-sendt tale.