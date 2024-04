EU gjør det samme mot fire enkeltindivider og to grupper på grunn av voldshandlinger. EUs beslutning er del to av et vedtak som i forrige uke medførte sanksjoner mot Hamas for seksuell vold under angrepet 7. oktober i fjor.

De to gruppene er de ortodokse Lehava og Hilltop Youth som får sine midler frosset og sine reisetillatelser annullert. To av Hilltop-lederne nevnes ved navn, det gjør også to bosettere.

– De aktuelle personene og organisasjonene holdes ansvarlig for alvorlige menneskerettighetsbrudd overfor palestinere, heter det i vedtaket fra Brussel.

De amerikanske sanksjonene er også rettet mot voldelige bosettere. De to gruppene som er nevnt i vedtaket, Mount Hebron Fund og Shlom Asiraich, samler begge inn penger til de sanksjonerte bosettere Yinon levi og David Chai Chasdai.

De har samlet inn henholdsvis 140.000 dollar og 31.000 dollar, opplyser det amerikanske finansdepartementet. Straffen er at de blir utestengt fra amerikanske finanssystemer og kontakt med amerikanske statsborgere.