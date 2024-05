Gutten dømmes til fire års fengsel for å ha drept en 18-åring. Vedkommende som ble skutt og drept, ble sannsynligvis forvekslet med en annen. Drapet fant sted i Västerås i fjor sommer, går det fram av dommen i Västmanlands tingsrett.

Ifølge domstolen foreligger det skjerpende omstendigheter som gjør at ungdomsomsorg ikke er nok. Det er årsaken til at gutten er dømt til fengsel, til tross for sin unge alder.

En annen 16-åring er dømt til ungdomssorg for medvirkning til drapet.

De to 16-åringene møttes på en kommunal ungdomsbolig på Sveriges vestkyst. De påtok seg oppdraget med å drepe en person i Västerås for 150.000 svenske kroner. Fornærmede ble skutt i bydelen Bjurhovda og har ikke koblinger til noe kriminelt nettverk.