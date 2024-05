Pågripelsene er ledd i etterforskningen av drapet på sikh-aktivisten Hardeep Singh Nijjar i fjor.

Den canadiske kringkasteren CBC melder at de tre mennene nå er siktet for drap. De anklages for å ha fungert blant annet som skytter og sjåfør i forbindelse med drapet.

Statsminister Justin Trudeau sa i fjor høst at canadiske myndigheter undersøkte om indisk etterretning var involvert i drapet på Hardeep Singh Nijjar. India har kalt anklagene absurde.