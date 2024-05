Tidlig på dagen lokal tid kom dommeren med en klargjøring av ytringsforbudet som Trump er ilagt. Dette gjelder kun utenfor retten og hindrer ham ikke i å forklare seg i rettssaken – slik Trump hevdet dagen før.

En av dem som skal vitne i løpet av fredagen, er Trumps tidligere pressetalsperson Hope Hicks.

Hun snakket med Trump på telefon da han før valget i 2016 forsøkte å hindre at offentligheten fikk høre om møtet mellom ham og pornostjernen Stormy Daniels et tiår tidligere.

Daniels hevder de to hadde sex, noe Trump avviser. Han er tiltalt for forfalskning av forretningsdokumenter i forbindelse med en utbetaling av 130.000 dollar til Daniels, angivelig for å hindre at hun fortalte sin historie til mediene.