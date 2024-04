– Vi venter at den endelige avstemningen om pakken holdes lørdag kveld, sier Johnson.

Støttepakkene er en del av fire forskjellige forslag som skal legges fram, og Johnson sa tidligere denne uken at et av dem også vil omfatte ytterligere sanksjoner mot Russland og Iran.

Støttepakkene omfatter også hjelp til Taiwan og USAs allierte i Indo-Stillehavet, som også kan bli stemt over lørdag.

Det er mer enn to måneder etter at Senatet vedtok et forslag som gir ytterligere bistand til Ukraina og Israel.

Pakken, som allerede er vedtatt i Senatet, har en samlet ramme på 95 milliarder dollar, i overkant av 1000 milliarder kroner.