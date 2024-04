– Rundt 50 bosettere, et stort antall av dem bevæpnet, angrep innbyggerne i landsbyen Khirbet al-Tawil øst for Aqraba i Nablus-provinsen, opplyser ordføreren i Aqraba, Salah Bani Jaber.

– De åpnet ild mot ungdommer og det resulterte i at to ungdommer ble drept og at andre ble såret, forteller han.

– Israelske soldater var på stedet, men grep ikke inn, sier Jaber.

Den israelske menneskerettsorganisasjonen Yesh Din dokumenterte senest søndag en tilsvarende hendelse på video, der maskerte bosettere satte fyr på palestinske biler og soldater sto passive og så på.

– Soldatenes oppførsel er ikke i tråd med de verdier og de ordrer som er gitt. Hendelsen granskes, og soldatene vil bli tatt hånd om, heter det i en uttalelse fra hærens ledelse.

Tidligere mandag ble en palestinsk 17-åring drept og tre andre såret da israelske soldater rykket inn i Nablus. Flere av soldatene var i forkledning og utga seg for å være palestinere, ifølge øyenvitner. Opplysningen er ikke bekreftet på uavhengig hold.

Åtte palestinere er drept av israelske bosettere og soldater på Vestbredden siden fredag. Siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober er over 460 palestinere drept på Vestbredden.

13 israelere, blant dem to soldater, er på samme tid drept i palestinske angrep på Vestbredden.