Hjelpearbeidere fra Redd Barna besøkte denne uka Khan Younis for første gang siden Israel innledet angrepene mot Gazastripen for over seks måneder siden.

Synet som møtte dem i byen, som før krigen hadde over 200.000 innbyggere, rundt halvparten av dem barn, gjorde sterkt inntrykk.

– Jeg ble faktisk fysisk syk. Kroppen min reagerte på å se denne absolutte brutaliteten, denne totale mangelen på respekt for menneskeliv, sier Redd Barnas talsperson Sacha Myers.

Myers, som ikke er ukjent med krigs- og katastrofeområder, beskriver forholdene i Khan Younis som apokalyptiske.

Barn i ruinene

– Jeg har vært i mange krigsområder og katastrofer, men jeg har aldri vært et sted der hver eneste bygning så langt som øyet kan se, ligger i ruiner, forteller hun.

Sammen med lederen for Redd Barnas virksomhet på Gazastripen, Karyn Beattie, så Myers barn på leting etter vann og mat i ruinene av den utbombede byen.

Mens annenhver bygning ofte står uskadd tilbake etter krigshandlinger andre steder, så de to knapt en eneste hel bygning i Khan Younis.

Sjokkerte

– Vi er sjokkerte over omfanget av ødeleggelsene, forteller Beattie.

– Hvordan er det mulig å rasere en by som denne? Hvordan kan man unngå å bli sint når man ser skoler med fargerike veggmalerier som er totalt ødelagt, når man vet at barn har blitt drept i dem. Hvordan kan man unngå å bli sint, spør hun.

– Disse bygningene er livsnerven i samfunn. En hel generasjon barn – om de overlever – vil ikke ha noe sted å lære, de vil ikke lenger ha noe sted å gå, sier Beattie.

Mistet alt

Synet av barn som har mistet alt og som vandret rundt i ruinene på leting etter vann, mat og andre forsyninger, gjorde særlig sterkt inntrykk på de to Redd Barna-arbeiderne.

– Jeg ble slått av hvor mange ensomme barn det var der. Når man kjører gjennom det som føles som helt tomme gater, så ser man plutselig barn som klatrer ut av ruinhauger, forteller Myers.

– Jeg så mange barn som bar på kanner, jeg antar at det var vann i dem. De var helt alene, jeg vet ikke hvor langt de hadde gått, fortsetter hun.

– Vi kunne se at det var tungt for de små barna å bære, og det var forferdelig å se dem gå rundt i de farlige ruinene av helt eller delvis sammenraste bygninger, sier Myers.

Jevnet med jorda

Mange palestinere som flyktet fra Khan Younis da israelske styrker inntok byen, har de siste ukene vendt tilbake, bare for å finne at husene de forlot ikke lenger er der.

Store deler av byen er jevnet med jorda og gatene er revet opp av israelske bulldosere og dype bombekratre.

Khan Younis er i likhet med resten av Gazastripen også uten strøm og vannforsyning, og det er uvisst når byen igjen vil bli levelig, konstaterer Redd Barna.

– Det vil ta enormt lang tid å bygge opp igjen – dersom bombene en dag slutter å falle, konstaterer Beattie.