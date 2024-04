Dommerne i høyesterett kommer sammen kl. 16 norsk tid før å høre argumentasjonen fra Trumps advokater for at dommen fra en lavere rettsinstans bør omgjøres.

Trump har tidligere fått avslag på kravet om immunitet for perioden 2016 til 2020 da han var president. Hvis han hadde fått kravet innvilget, ville han ha blitt skjermet for de fire pågående rettssakene som verserer i det amerikanske rettssystemet.

– Ikke skyldig

Trump har erklært seg uskyldig i alle de fire sakene, blant dem saken om såkalte hysjpenger utbetalt til en tidligere pornostjerne rett før presidentvalget i 2016 for å få henne til å holde tett om en angivelig natt med Trump på et hotell ti år tidligere. Denne saken går nå for retten i New York.

På grunn av denne rettsprosessen kommer ikke Trump til å være til stede under behandlingen av ankesaken i høyesterett.

Høyesterett har et klart konservativt flertall på seks mot tre liberale. Av de seks er tre blitt utpekt av Trumps personlig: Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh og Neil Gorsuch. Domstolen har allerede gitt Trump en seier i kampen for å bli valgt til en ny runde i Det hvite hus.

Omgjorde vedtak

I begynnelsen av mars underkjente høyesterett et vedtak om å fjerne Trumps navn fra valgseddelen i Colorado. Dette gjorde delstaten under henvisning til en paragraf i grunnloven der det heter at personer som har deltatt i oppvigling og opprør av den typen verden bevitnet 6. januar 2021, ikke kan inneha høyere stillinger.

Ikke siden den berømte beslutningen i 2020, da det uavklarte valget mellom republikaneren George W. Bush og demokraten Al Gore ble avgjort til Bush' fordel, har høyesterett spilt en så direkte rolle i et valg.

Trumps forsvarere krever full og absolutt immunitet for handlinger som ble gjort under hans tid som president. Uten en slik klarering vil framtidige presidenters beslutninger og vurderinger bli hemmet av utsikten til framtidig gransking og eventuell fengselsstraff, hevder advokatene.

– Trump var besatt av makt

Spesialetterforsker Jack Smith sier i stevningen fra august 2023 at Trump var besatt av å forbli i stillingen som president, selv etter at Joe Biden klart hadde vunnet valget. Flere punkter i stevningen beskriver alvorlige lovbrudd Trump angivelig gjorde i denne situasjonen.

Smith oppfordrer dommerne til å avvise den tidligere presidentens forsøk på å sikre seg immunitet.

– Ingen står over loven, skriver Smith.

Trump forsøkte i oktober å få saken avvist med henvisning til sin påslåtte immunitet. Dette kravet ble avslått av en distriktsdommer i desember. Smith ba da dommerne i høyesterett om en hurtigbehandling for å tvinge fram en rettsavklaring før valget i november i år. Også dette ble avslått.

Dårlig med tid

Behandlingen i høyesterett skulle ha startet i mars, og nå begynner det å bli dårlig med tid for å få en slik avklaring før valget.

En uttalelse om Trumps immunitet må trolig foreligge rundt starten på juni hvis det skal bli tid til å beramme en rettssak i september eller oktober. Selv det kan bli vanskelig, ettersom flere delstater åpner for tidlig forhåndstemming.

Hvis Trump vinner valget, er det ventet at han vil tvinge prosessen til å bli stanset eller benåde seg selv for eventuelle føderale lovbrudd.