Samtalen finner sted kort tid før Taiwans presidentinnsettelse i mai. Biden brukte anledningen til å understreker viktigheten av å opprettholde fred og stabilitet over Taiwanstredet, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Xi mente at båndene mellom Kina og USA er i ferd med å stabilisere seg, men mener at USA skaper risiko fremfor å fjerne den ved å undertrykke Kinas handel og teknologiutvikling og legge til nye selskaper på sanksjonslisten.

Forholdet mellom USA og Kina ble mer anspent etter at president Donald Trump gikk til handelskrig mot Kina. At han også ga Kina skylden for koronapandemien, førte de to landene enda lenger fra hverandre.

Biden har opprettholdt handelsrestriksjonene som Trump innførte og også innført nye som har rammet Kinas tilgang på blant annet vestlig databrikke-teknologi.

Under samtalen tirsdag sa Biden at han kommer til å fortsette å iverksette tiltak han mener er nødvendig, for å forhindre at amerikansk teknologi brukes til å undergrave USAs sikkerhet.

Ifølge den amerikanske presidenten varte samtalen i en time og 45 minutter.