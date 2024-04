Under utspørringen av potensielle jurymedlemmer forsøker begge parter i saken å utelukke personer de mistenker for å være enten kritisk eller positivt innstilt til mannen på tiltalebenken.

Donald Trump er den første tidligere presidenten i USAs historie som er tiltalt i en straffesak, og presset er enda større ettersom han håper å kunne returnere til Det hvite hus etter presidentvalget i november.

Under den innledende fasen fikk potensielle jurymedlemmene selv anledning til å trekke seg dersom de følte at de ikke kunne være upartiske, eller andre omstendigheter tilsa at de ikke burde sitte i juryen.

Seks jurymedlemmer

Da mandagen var over var halvparten av de 96 på lista ute av bildet. Deretter fikk aktoratet anledning til å spørre ut de resterende om alt fra medievaner, utdanning, eventuelle pengebidrag til partier eller politikere og innlegg i sosiale medier.

Da aktoratet var ferdige, var det Trumps forsvarere sin tur til å gjenta prosessen.

Ved 22-tiden tirsdag kveld norsk tid var seks jurymedlemmer godkjent av begge parter i saken, mens det gjensto å plukke ut de resterende seks, samt seks varamedlemmer.

Hysjpenger

Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, til Stephanie Clifford, bedre kjent som pornoskuespilleren Stormy Daniels.

De såkalte hysjpengene ble utbetalt via Trumps advokat Michael Cohen rett før presidentvalget i 2016, angivelig for at Clifford skulle holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen, risikerer han fengsel. Juridiske eksperter mener imidlertid at bøtelegging er mer sannsynlig.

Må være enstemmig

For at Trump skal bli dømt for det påståtte bedrageriet for å dekke over et pinlig utenomekteskapelig forhold med en pornoskuespiller, må de tolv jurymedlemmene avsi en enstemmig dom. Dersom bare en av dem er uenig, går Trump fri.

Valget av jurymedlemmer blir derfor sett på som svært viktig for begge parter i saken, og det ventes at prosessen kan ta flere dager. Først når juryen er på plass kan rettsforhandlingene starte, og de kan komme til å strekke seg langt inn i presidentvalgkampen.

For å understreke hvor betent saken er, har potensielle jurymedlemmer fått løfte om full anonymitet gjennom hele prosessen. Dette for å beskytte dem mot forsøk på trusler, angrep eller forsøk på bestikkelser.

Rasende

Dommeren i saken, Juan Merchan, har pålagt Trump å være til stede i rettssalen, noe 77-åringen er rasende for.

– Akkurat nå skulle jeg ha vært i Pennsylvania og Florida, samt i mange andre stater, for å drive valgkamp, sa han tirsdag og anklaget dommeren for å være en «Trump-hater».

Mens Trump satt i retten i New York tirsdag, besøkte president Joe Biden fødebyen Scranton i Pennsylvania, en av de såkalte vippestatene som han med nød vant i 2020.

Advarer

Merchan har advart Trump mot å gjøre saken til et show ved å komme med høylytte utbrudd i rettssalen, samt krasse utfall mot aktørene i sosiale medier.

Alt i neste uke har dommeren varslet en høring for å fastslå hvorvidt Trump bør straffes for å ha vist forakt for retten ved å bryte et forbud mot å komme med slike utfall mot de involverte.

– Det er uklart hvordan velgere som ennå ikke har bestemt seg vil se på alt dette, men de vil muligens bli frastøtt, sier professor John Coffee ved Columbia Law School.

Flere saker

Trump er også tiltalt i tre andre saker, som blir ansett for å være langt viktigere enn den som nå er innledet.

Den ene saken dreier seg hemmeligstemplede dokumenter fra hans tid som president. De ble funnet ulovlig lagret hjemme hos ham i Florida, og Trump er tiltalt for brudd på USAs spionasjelov og for å ha avgitt falsk forklaring da han fikk FBI på døra.

Selv nekter han straffskyld og hevder at han som president hadde myndighet til å avgradere dokumentene og derfor kunne ha dem.

Trump er også tiltalt for å ha forsøkt å undergrave valgresultatet i delstaten Georgia i 2020, da han tapte til Joe Biden.

Han er også tiltalt for andre forsøk på å avvise valgresultatet, samt for å ha bidratt til stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021.

Trump holdt den dagen en tale til tusenvis av tilhengere, som deretter tok seg inn i kongressbygningen i et forsøk på å hindre at Biden ble utropt som valgvinner.

Disse rettssakene har Trump lyktes med å få utsatt, og de kommer trolig ikke til å åpne før etter presidentvalget 5. november.