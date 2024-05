Han sier også at avtalen må gi garantier for at Israel trekker seg ut av Gaza og sikre en seriøs avtale for utveksling av gisler.

I uttalelsen anklager han Israels statsminister Benjamin Netanyahu for å fortsette angrepene og for å utvide konflikten. Han mener også at Netanyahu saboterer meglernes og andre parters forsøk på å finne en løsning.

Uttalelsen kom mens Hamas' forhandlere møter meglere fra Qatar, Egypt og USA i Kairo, og omtrent samtidig som Netanyahu kom med en kunngjøring der han slår fast at Israel ikke kan godta en avtale som innebærer en slutt på krigen fordi det vil bety at Hamas blir sittende ved makten i Gaza.