Hun er vert for den profilerte forsamlingen av stats- og regjeringssjefer som denne gang skal møtes i den søritalienske regionen Puglia 13. til 15. juni. På møtet deltar ledere fra USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Canada og Japan.

Og nå altså pave Frans.

– Det er første gang i historien at overhodet for Vatikanstaten deltar på et G7-møte, sier Meloni i et videobudskap som ble sluppet fredag.