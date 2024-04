TV-kanalen, som har nære bånd til egyptisk etterretning, melder sent mandag kveld at delegasjonen vil komme med et skriftlig svar.

Israel har tilbudt Hamas en våpenhvile på 40 dager, opplyste Storbritannias utenriksminister David Cameron tidligere mandag. Han kaller forslaget for usedvanlig sjenerøst.

Cameron sier at forslaget også innebærer mulig løslatelse av tusenvis av palestinske fanger i bytte mot de gjenværende gislene på Gazastripen.

– Jeg håper at Hamas godtar denne avtalen, sier Cameron, som mener at hele verden bør forsøke å presse den palestinske gruppen til å si ja.

Også USAs utenriksminister Antony Blinken omtaler forslaget som sjenerøst.

– De må bestemme seg, og de må bestemme seg raskt. Jeg håper at de vil ta den riktige avgjørelsen, sa Blinken mandag.