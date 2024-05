Demokraten Cuellar, som sitter i Representantenes hus for Texas, sier både han og kona er uskyldige i anklagene om bestikkelser og hvitvasking.

Ifølge justisdepartementet i Washington mottok paret nesten 600.000 dollar i bestikkelser fra et Aserbajdsjan-kontrollert energiselskap og en ikke navngitt bank i Mexico mellom 2014 og 2021. I bytte gikk Cuellar med på å fremme interessene til Aserbajdsjan og banken i USA, ifølge den føderale tiltalen.

Blant annet gikk Cuellar med på å påvirke lovgivning som gagnet Aserbajdsjan og å holde en pro-aserbajdsjansk tale i Representantenes hus, ifølge tiltalen.

Overga seg

Paret overga seg til myndighetene fredag og ble brakt i varetekt hos føderale myndigheter, opplyser justisdepartementet.

Den mangeårige kongressmannen offentliggjorde en uttalelse fredag der han sa at khan og kona, Imelda Cuellar, er «uskyldige i disse anklagene».

– Alt jeg har gjort i Kongressen, har vært for å tjene folket i Sør-Texas, sa Cuellar, som sier han har rådført seg med Husets etikk-komité i sitt arbeid.

Cuellar hevder videre at de ba påtalemyndigheten i Washington om et møte for å «forklare fakta», men at de nektet å diskutere saken og høre deres versjon.

Skallselskap i familiens eie

Betalingene til paret gikk angivelig gjennom et skallselskap som Imelda Cuellar og to av parets barn eide i Texas, ifølge tiltalen. Selskapet mottok betalinger på 25.000 dollar i måneden fra det aserbajdsjanske energiselskapet, tilsynelatende i bytte mot uspesifiserte konsulent- og rådgivningstjenester.

– I realiteten var det en skinnkontrakt brukt for å dekke over og legitimere den korrupte avtalen mellom Henry Cuellar og regjeringen i Aserbajdsjan, hevdes det i tiltalen.

68 år gamle Cuellar har sittet ni perioder i Representantenes hus og regnes som en av de mest konservative demokratene i kammeret. Han er blant de siste demokratiske abortmotstanderne i Kongressen og slo sin utfordrer i primærvalget i 2022 med færre enn 300 stemmer.