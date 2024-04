– Jeg har til hensikt å kjempe mot mistillitsforslaget, og jeg har til hensikt å vinne den mistillitsvoteringen, sier han fredag ifølge Sky News.

Videre sier han at han skal søke samtaler med alle partier i forsamlingen, og at han har stor tro på at han vil overleve voteringen.

Yousaf leder Det skotske nasjonalistpartiet (SNP). Det ble torsdag kjent at regjeringssamarbeidet med De grønne avsluttes på grunn av uenighet om klimapolitikk.

Den skotske delen av Det konservative partiet, som sitter med regjeringsmakten i Storbritannia, har sagt at det følgelig vil fremme mistillitsforslag mot Yousaf.

Det er uklart om Yousaf overlever – SNP har 63 av 129 seter i Skottlands folkevalgte forsamling, men nesten alle partier, også hans tidligere koalisjonspartnere, sier at de vil stemme mot ham.