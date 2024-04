I rettssakens første dag mandag kom det fram at mannen, som jobbet i forsyningsavdelingen i det tyske forsvaret, på eget initiativ tilbød seg å samarbeide med det russiske konsulatet i Bonn og ambassaden i Berlin ved flere anledninger.

Ifølge påtalemyndigheten overleverte han informasjon for at den skulle kunne brukes av russisk etterretning. Ingenting tyder på at han fikk penger for informasjonen.

Ifølge mannen selv var det en video på Tiktok som fikk han til å kontakte det russiske konsulatet i mai 2023, i tillegg til å søke medlemskap i det høyreradikale partiet AfD. Han tok kontakt med russiske myndigheter for å få vite i god tid om Ukraina-krigen kom til å trappes opp til atomkrig, noe han ønsket å beskytte familien mot.

54-åringen sa også i retten at han angrer på det han gjorde, og at han var psykisk dårlig på det tidspunktet.