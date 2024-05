Dermed er det norske innleieforbudet et brudd på EØS-avtalen, skriver kommisjonen i et høringssvar til Efta-domstolen, ifølge Aftenposten.

Tolv vikarbyråer har gått til søksmål mot den norske staten fordi de mener innleieforbudet regjeringen har innført, bryter med EØS-avtalen.

Det skjedde etter at Eftas overvåkingsorgan Esa i juli i fjor åpnet sak mot Norge om innleieforbudet. Vikarbyråene krever nå staten for 50 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter.

Saken går nå for Oslo tingrett, som har bedt Efta-domstolen om veiledning i EØS-retten på området.

19. juni skal Efta-domstolen ha en muntlig høring i Luxembourg. Så langt har fem parter kommet med skriftlige innspill, deriblant EU-kommisjonen som altså tar til orde for å skrote det norske forbudet.

I 2022 fjernet regjeringen muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold.