Påstanden kommer to dager etter at fire armenske soldater ble drept i en trefning mellom landene.

– Vår analyse viser at Aserbajdsjan vil starte en militær aksjon mot noen deler av grensen, med mulighet for å gjøre en slik eskalering til en fullskala krig mot Armenia. Denne intensjonen kan leses i alle Aserbajdsjans uttalelser og handlinger, sa Pasjinjan på et møte torsdag.

Det har vært isfront mellom Armenia og Aserbajdsjan siden Sovjetunionens fall, blant annet på grunn av den armenske enklaven Nagorno-Karabakh, som la beslag på store territorier Aserbajdsjan ser på som sine. Sistnevnte inntok hele enklaven på få dager i fjor, og nesten hele befolkningen på over 100.000 personer flyktet til Armenia.

Nå frykter armenerne at Aserbajdsjan ønsker å skape en landbro til sin eksklave i Nakhitsjevan. Selv avviser Aserbajdsjan disse påstandene, og president Ilham Alijev mener det er armenerne som er aggressive.