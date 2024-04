– Disse nye sanksjonene og andre tiltak skal være en fortsettelse av et jevnt press for å avgrense og nedgradere Irans militære kapasitet og effektivitet, og konfrontere hele bredden i Irans problematiske oppførsel, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan natt til onsdag norsk tid.

Sanksjonene skal rettes mot virksomheter som støtter den iranske Revolusjonsgarden og det iranske forsvarsdepartementet.

USA forventer at landets allierte og partnere snart følger etter med egne sanksjoner, uttalte Sullivan.

Han sa også at USA skal fortsette å styrke integrering av luft- og rakettforsvar med systemer for tidlig varsling i Midtøsten, for å gjøre Irans rakett- og droneevner mindre effektive.

Iran sendte over 300 raketter og droner mot Israel natt til søndag. Iran sa det var gjengjeldelse for et israelsk luftangrep mot det iranske konsulatet i Syrias hovedstad Damaskus tidligere denne måneden.

Nesten alle rakettene og dronene som ble sendt mot Israel, ble uskadeliggjort av israelsk luftvern og med bistand fra USA, Storbritannia og Jordan.