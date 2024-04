Jordanske jagerfly stanset flere titalls iranske droner over det nordlige og sentrale Jordan som var på vei mot Israel, får Reuters opplyst av regionale kilder.

Nyhetsbyrået siterer to regionale sikkerhetskilder på at dronene ble skutt ned på jordansk side av Jordandalen, og at de var på vei mot Jerusalem. Andre ble avskåret nær grensa mellom Irak og Syria, heter det videre.