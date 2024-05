Onsdag kveld lokal tid er over tusen demonstranter samlet på universitetetsområdet.

Opprørspoliti står klart til å rykke inn for å rydde teltleiren som demonstrantene har satt opp. Med store høyttalere advares demonstrantene om at alle som motsetter seg politiets påbud, kan bli pågrepet. Demonstrantene roper tilbake at de ikke har planer om å forlate stedet.

På Columbia-universitetet i New York, som har vært sentrum for Gaza-protestene, har universitetsledelsen besluttet å stenge universitetsområdet og gå over til digital undervisning resten av semesteret, ifølge NBC News. Onsdag tok politiet seg inn i bygningen som studentene hadde okkupert.