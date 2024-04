Påtalemyndigheten i München sier mandag at de ikke kan utelukke et politisk motiv for drapene, men det er foreløpig ingenting som tyder på at drapene er knyttet til krigen mellom Ukraina og Russland.

De to soldatene på 36 og 23 år ble funnet med knivskader utenfor et kjøpesenter i byen Murnau lørdag kveld. Begge var i Tyskland for å gjennomgå rehabilitering etter å ha blitt såret i krigen, melder ukrainske medier.

Den ene soldaten døde på stedet, mens den andre døde av skadene etter å ha blitt brakt til sykehus.

Kort tid etter ble en 57 år gammel russisk statsborger pågrepet i sitt hjem.