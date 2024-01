Moskeen ble ødelagt av en hindunasjonalistisk mobb i 1992, og saken har vært kilde til en bitter religiøs strid som har vart i over 30 år.

Modi er selv hindunasjonalist og har lovet velgerne sine at det skal bygges et tempel viet til guden Rama på tomta. Nå håper regjeringspartiet BJP at dette vil kunne bidra til enda en seier i valget på ny nasjonalforsamling i april og mai. Det vil i så fall bety at Modi kan ta fatt på en tredje periode ved makten.

Millioner av indere fulgte mandagens seremoni på TV. I tillegg var nesten 7500 mennesker, deriblant en rekke samfunnstopper og kjendiser, samlet utenfor tempelet der de fulgte seremonien på en gigantisk storskjerm.

Moskeen som tidligere lå på stedet, var bygd på 1500-tallet. Men i 1992 ble den revet av en rasende hinduistisk mobb, som hevdet at moskeen var bygd på fødestedet til Rama, og at det tidligere lå et tempel her.

Rivingen av moskeen førte igjen til blodige sammenstøt mellom hinduer og muslimer, og om lag 2000 mennesker ble drept, de fleste muslimer.

Saken har også blitt behandlet i indisk rettsvesen, og i 2019 besluttet høyesterett at stedet skulle gis til hinduene, mens muslimene fikk et annet område der de kunne bygge en ny moské. Kjennelsen regnes som svært omstridt.

Ayodhya ligger i delstaten Uttar Pradesh sørøst for hovedstaden New Delhi, ikke langt fra grensen til Nepal.