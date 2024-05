«Glory to Hong Kong» er en protestsang som ofte ble sunget under de store protestene mot myndighetene i 2019. Sangen har i senere tid også blitt feilaktig avspilt som byens hymne på internasjonale sportsbegivenheter i stedet for Kinas nasjonalsang, «De frivilliges marsj».

Kritikere mener at forbudet av både kringkasting og reprodusering av sangen reduserer ytringsfriheten i Hongkong ytterligere. De har også advart om at det kan skade byens appell som forretningssenter.