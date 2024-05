Blinken uttalte dette da han besøkte konferansen Sedona Forum i Arizona fredag. Dette er et årlig arrangement i regi av McCain Institute.

– Vi venter for å se om de faktisk kan godta ja som et svar når det gjelder våpenhvilen og løslatelsen av gisler, sa utenriksministeren.

Samtidig gjentok han advarslene mot et omfattende israelsk angrep mot den tettbefolkede byen Rafah – og han understreker at Israel ikke har lagt fram en plan for å beskytte sivile.

– Uten en slik plan kan vi ikke støtte en omfattende militæroperasjon mot Rafah fordi ødeleggelsene den vil føre til, vil være hinsides hva som er akseptabelt, sa Blinken.

Hamas vurderer nå det siste forslaget til våpenhvileavtale på Gazastripen. Bevegelsens politiske leder Ismail Haniyeh har tidligere opplyst at en delegasjon snart reiser til Kairo for å sluttføre forhandlingene om en avtale med Israel.

Ifølge egyptisk TV skjer det lørdag.