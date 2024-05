Valglokalene åpnet klokka 7 torsdag.

Det konservative partiet kan komme til å miste så mye som halvparten av representantene som står på valg, om man skal tro målingene.

Finansminister Jeremy Hunt har sagt at partiet venter «betydelige tap».

Statsminister Rishi Sunak håper å kunne vise til valgsuksess for å roe ned spekulasjoner om nok et lederskifte hos toryene før det landsomfattende valget.

Det må avholdes senest i januar 2025, men Sunak, som kan bestemme når det skjer, har antydet at det vil komme i andre halvdel av 2024.

På motsatt side står Labour og partileder Keir Starmer, som håper lokalvalget vil bekrefte det målingene har vist i to år – at Labour er i ferd med å ta tilbake regjeringsmakten for første gang siden 2010.

På valg er elleve ordførerverv, blant annet i London, der Labours Sadiq Khan ventes å bli valgt til en tredje periode. Det er også mer enn 100 andre valg på kommunestyrer og nesten 40 lokale politimestere.

Det holdes ikke valg i Skottland eller Nord-Irland.

Stemmetellingen begynner når valglokalene stenger klokka 22 torsdag kveld, og de første resultatene ventes først natt til fredag. De ventes å fortsette å tikke inn gjennom helga, med de siste søndag ettermiddag, skriver BBC.