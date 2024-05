– Med hensyn til handelen som kommer fra disse okkuperte områdene, la oss sende ut et klart signal, lyder De Croos oppfordring til de øvrige EU-landene, ifølge belgiske medier.

Siden oktober har det vært en kraftig oppblussing i vold fra israelske bosettere mot den palestinske lokalbefolkningen på den okkuperte Vestbredden.

Belgia, som for tiden har presidentskapet i EU, ber nå medlemslandene «si klart ifra om at dette ikke er akseptabelt».

EU har tidligere innført sanksjoner mot fire ytterliggående israelske bosettere og to bosetterorganisasjoner, men Belgia mener sanksjonene også må utvides til å gjelde varer produsert i bosetningene. Som eksempler på slike varer trekker han fram vin, olivenolje og dadler.

Splittet EU

Land som Tyskland, Østerrike og Ungarn kommer ifølge Politico neppe til å slutte opp om dette, mens land som Spania, Irland, Malta og Luxembourg trolig kommer til å støtte forslaget fra De Croos.

Ifølge diplomatiske kilder avisa Haaretz har snakket med, er det lite som tyder på at EU som sådan vil innføre sanksjoner mot israelske bosetterprodukter.

– Men det er en stor sjanse for at en gruppe land vil lede et slikt initiativ på egen hånd, uten å forsøke å samle bredere støtte i unionen, sier en kilde til den israelske avisa.

Ulovlige

Israel har siden 1967 etablert 132 bosetninger på Vestbredden og ytterligere 32 bosetninger på de syriske Golanhøydene.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen og FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast de er ulovlige.