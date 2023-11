De anklager også Israel for å ha begått grove brudd på internasjonal rett.

– Vi er dypt uroet av at regjeringer ikke har tatt våre oppfordringer til følge og fått i stand en umiddelbar våpenhvile, heter det i en ny uttalelse fra en rekke FN-eksperter, deriblant flere av FNs spesialrapportører.

– Vi er også dypt bekymret for støtten som enkelte regjeringer har gitt til Israels krigsstrategi mot Gazas beleirede befolkning, og for det internasjonale systemets manglende evne til å mobilisere for å avverge et folkemord, skriver de videre i uttalelsen som ble offentliggjort torsdag.

– Alvorlig risiko

Tidligere har FN-eksperter sagt at det er «en alvorlig risiko» for folkemord mot palestinerne på Gazastripen, der Israel i snart seks uker har gjennomført intense luftangrep.

Over 11.500 mennesker er drept, mange boligområder lagt i grus, infrastrukturen er ødelagt og nødhjelp blokkert.

Samtidig er israelske soldater i gang med en bakkeoperasjon nord på Gazastripen, der blant annet Gaza by ligger.

De siste dagene har israelske soldater blant annet gått inn i Shifa-sykehuset, som er Gazas største, noe som er blitt kraftig fordømt av flere FN-organisasjoner.

Presses sørover

Luftangrepene og bakkeinvasjonen har fordrevet 1,7 millioner palestinere sørover på Gazastripen, som har en befolkning på nærmere 2,3 millioner.

De siste dagene har Israel enda en gang bedt palestinere om å forlate områder som de tidligere har flyktet til.

Det betyr at de blir trengt sammen på et enda mindre område, samtidig som FN advarer mot massive sykdomsutbrudd og sult.