Alle sakene må etterforskes uavhengig og grundig for å sikre at folkeretten følges og at lovbrudd rettsforfølges, skriver FN-kontoret på X/Twitter.

I meldingen vises det til de to journalistene Hamza Dahdouh og Mustafa Thuria, som satt i en bil som søndag ble angrepet av en israelsk drone i Rafah helt sør på Gazastripen.

En tredje journalist, Hazem Rajab, ble såret.

Israelske myndigheter hevder at de satt i bilen til en «terrorist».

Den internasjonale journalistorganisasjonen Committee to Protect Journalists konstaterte ved årsskiftet at minst 77 journalister og medieansatte var drept siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut.