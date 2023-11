Hamas' helsedepartement sier at gjenstandene derimot viser at kjelleren på sykehuset ble brukt av Gaza-innbyggere på flukt fra krigshandlinger.

Mandag kveld sa en talsperson for den israelske hæren (IDF), Daniel Hagari, at det var funnet tegn til at Hamas holdt gisler i kjelleren på Rantissi-barnesykehuset i Gaza by. Han viste en video der man kunne se en henslengt tåteflaske, et provisorisk toalett og en motorsykkel med kulehull. IDFs påstander har ikke blitt uavhengig bekreftet.

Ifølge Hamas' helsedepartement var videoen en «dårlig iscenesettelse» uten et eneste bevis som støtter opp under IDFs påstander.

Rundt 240 personer ble tatt som gisler av Hamas under terrorangrepet 7. oktober.

